Quand Rüdiger mord Pogba en plein match (VIDEO) FootballVidéo La Rédaction Le défenseur allemand avait prévenu: il est prêt à tout pour battre cette équipe de France.

"Il faut aussi être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt." Tel était le discours d'Antonio Rüdiger, il y a quelques jours.



Durant la première mi-temps de France-Allemagne, l'Allemand a été surpris par les caméras en train de mordre Paul Pogba. L'arbitre et le VAR, par contre, sont passés à côté de ce geste digne d'un Luis Suarez des grands jours. Pogba s'en est pourtant plaint à l'arbitre. Sans succès...



Pour rappel, Rüdiger est également celui qui a blessé Kevin De Bruyne en finale de Ligue des Champions.