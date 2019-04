Les attaquants qui sont préférés au Diable rouge sont Sadio Mané, Raheem Sterling et Kun Aguero. Parmi les milieux offensifs, on retrouve Paul Pogba et Bernardo Silva.





Il est très surprenant de ne pas voir Eden Hazard parmi les 11 meilleurs joueurs de l'année. De ses sept saisons passées outre-Manche, celle-ci est la plus réussie d'un point de vue statistiques. Le capitaine des Diables rouges a inscrit 16 buts et réalisé 13 passes décisives en Premier League.





Avec Raheem Sterling, il est le seul joueur à être impliqué dans 29 buts en Premier League. Le Citizen compte un but de plus mais un assist de moins. A titre de comparaison, ses concurrents de l'attaque, Aguero et Mané, sont respectivement impliqués dans 27 (19 buts et 8 passes décisives) et 20 (18 buts et deux passes décisives) buts.









Sur les réseaux sociaux, les fans de football s'insurgent de l'absence d'Eden Hazard...