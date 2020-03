Les Diables affronteront des adversaires connus.

Peu de nouveautés au programme de Roberto Martinez et de ses joueurs. Lors de la deuxième édition de la Nations League, les Diables retrouveront l'Islande (déjà adversaire des Diables lors de la première édition), le Danemark (que la Belgique affrontera à l'Euro) et l'Angleterre (affrontée deux fois lors du Mondial 2018). Le Belgique-Angleterre sera toutefois une belle affiche pour le public du stade roi Baudouin.Tel a été le résultat du tirage, effectué mardi soir à la "Beurs van Berlage" d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Les Diables joueront à deux reprises contre chaque pays entre début septembre et mi-novembre 2020. Ce n'est plus des groupes de trois mais bien de quatre pays qui rythmeront cette seconde édition de la Ligue des Nations, compétition destinée à remplacer les matches amicaux.

Le Final Four, prévu du 2 au 6 juin 2021, est l'objectif théorique des équipes de Ligue A dont on sait déjà que certaines n'accorderont que très peu d'intérêt à cette compétition. La Nations League offrira toutefois deux billets pour les... barrages du Mondial 2022. Le chemin sera plus compliqué encore que pour l'Euro 2020 car cette fois, seules les deux meilleures nations du classement global de la Nations League seront assurées d'être au moins barragistes pour le Mondial. Et seules trois nations sur douze barragistes (10 deuxièmes de groupe des qualifications et 2 pays issus de la Nations League) seront finalement qualifiées pour la Coupe du monde au Qatar.





Le tirage complet de la Nations League:

Revivez le tirage au sort:

Groupe 1: Pologne, Bosnie, Italie, Pays-BasGroupe 2: Islande, Danemark,, AngleterreGroupe 3: Croatie, Suède, France, PortugalGroupe 4: Allemagne, Ukraine, Espagne, SuisseGroupe 1: Autriche, Norvège, Irlande du Nord, RoumanieGroupe 2: République tchèque, Ecosse, Slovaquie, IsraëlGroupe 3: Russie, Serbie, Turquie, HongrieGroupe 4: pays de Galles, Finlande, Irlande, BulgarieGroupe 1: Azerbaidjan, Luxembourg, Chypre, MonténégroGroupe 2: Arménie, Estonie, Macédoine du Nord, GéorgieGroupe 3: Moldavie, Slovénie, Kosovo, GrèceGroupe 4: Kazakhstan, Lituanie, Biélorussie, AlbanieGroupe 1: Malte, Andorre, la Lettonie, îles FéroéGroupe 2: Saint-Marin, le Lichtenstein, Gibraltar