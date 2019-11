Le plateau (presque) complet de l’Euro 2020 connu, son tableau final se dessine déjà, avant même que le tirage au sort de la phase finale, qui aura lieu dans une dizaine de jours à Bucarest, ne soit dévoilé.

Pour cette édition, l’UEFA a opté pour une organisation dans l'ensemble de l'Europe (12 villes de 12 pays différents) pour le 60eme anniversaire de la compétition. Et comme chaque poule se dispute dans deux villes différentes, l'UEFA avait, logiquement, décidé de ne pas qualifier d’office toutes les nations-hôtes.

En revanche, en cas de qualification, les sélections avaient la garantie d’évoluer à domicile pour leurs trois matchs du premier tour (ou deux, un tirage au sort étant effectué en cas de confrontation entre 2 pays-hôtes). 7 organisateurs se sont qualifiés via la phase de qualification et 4 sont encore en course pour le faire via les barrages. Ce sont donc autant de places déjà attribuées.

Le tableau actuel de l’Euro 2020

Groupe A (Rome et Bakou)

Italie

Pot 2

Pot 3

Pot 4

Groupe B (Saint-Pétersbourg et Copenhague)

BELGIQUE

Russie

Danemark

Pot 4

Groupe C (Amsterdam et Bucarest)

Ukraine

Pays-Bas

Pot 3

Pot 4 (sauf Ecosse qui irait dans le groupe D, Irlande qui irait dans le groupe E, Hongrie qui irait dans le groupe F)

Groupe D (Londres et Glasgow)

Angleterre

Pot 2

Pot 3

Pot 4 (sauf Roumanie qui irait dans le groupe C, Irlande qui irait dans le groupe E, Hongrie qui irait dans le groupe F)

Groupe E (Bilbao et Dublin)

Espagne

Pot 2

Pot 3

Pot 4 (sauf Roumanie qui irait dans le groupe C, Ecosse qui irait dans le groupe D, Hongrie qui irait dans le groupe F)

Groupe F (Munich et Budapest)

Allemagne

Pot 2

Pot 3

Pot 4 (sauf Roumanie qui irait dans le groupe C, Irlande qui irait dans le groupe E, Ecosse qui irait dans le groupe D)

Voici la répartition des différents pots

Pot 1: Angleterre, BELGIQUE, Italie, Ukraine, Espagne, Allemagne

Pot 2: France, Pologne, Suisse, Croatie, Pays-Bas, Russie

Pot 3: Portugal, Turquie, Autriche, Suède, République tchèque, Danemark

Pot 4: Pays de Galles, Finlande, Vainqueur barrage Ligue A, Vainqueur barrage Ligue B, Vainqueur barrage Ligue C, Vainqueur barrage Ligue D

Voici les barrages en Ligue des Nations:

Ligue A: Islande, Hongrie, Israël, Roumanie

Ligue B: Bosnie, Slovaquie, Irlande, Irlande du Nord

Ligue C: Ecosse, Norvège, Serbie, Bulgarie

Ligue D: Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie