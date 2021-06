Clairement, ce n'est pas l'affiche de ces huitièmes de finales. En revanche, elle offrira une belle bagarre entre deux équipes qui se valent sur papier. Même si la Suède a davantage impressionné pendant la phase de groupe. Les Scandinaves peuvent notamment se reposer sur un Isak particulièrement en vue depuis le début de la compétition. Il sera accompagné par la pépite de la Juve Kulusevski et le soyeux Forsberg.

De son côté, l'Ukraine a alterné entre le chaud et le froid. Cette équipe est capable de revenir de nulle part contre les Pays-Bas... puis de se déconcentrer et de perdre cette rencontre. Elle s'appuiera sur un trio composé de Yarmolenko, Zinchenko et le Gantois Yaremchuk. A noter que Malinovskyi est sur le banc pour ce début de rencontre.

Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Kulusevski

Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko- Shaparenko, Stepanenko, Sydorchuk - Yarmolenko, Yaremchuk, Zinchenko

Suivez notre direct commenté à 21h: