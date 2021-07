Ce mardi, les Italiens se sont qualifiés pour la finale après une rencontre haletante. Espérons que le Danemark et l'Angleterre nous offriront le même spectacle que la Squadra et la Roja.



Après une phase de groupe timide, les Anglais ont fait le gros dos. Face à l'Allemagne d'abord où ils sont parvenus à vaincre une malédiction qui datait depuis plus de 25 ans (1-0). Puis ensuite contre l'Ukraine qu'ils ont littéralement pulvérisée 4-0 à Rome. Les hommes de Gareth Southgate sont donc en pleine confiance pour aborder cette deuxième demi-finale. Face aux Nordiques, le sélectionneur aura l'embarras du choix offensivement. Il devra choisir qui de Grealish, Sancho, Saka, Mount, Foden où Rashford prendra place à côté de Harry Kane (qui s'est enfin réveillé) et Sterling, le meilleur buteur de l'équipe. Un sacré dilemme.



De la confiance, les Danois n'en manquent pas non plus. Après le terrible malaise cardiaque d'Eriksen et la défaite face aux Diables, plus personne n'arrête la bande à Schmeichel. Ils ont d'abord humilié le pays de Galles (0-4) en huitième de finale. Cette victoire a marqué la renaissance de cette équipe. Qui a ensuite battu avec autorité la République tchèque en quart de finale. Une chose est certaine, les hommes de Hjulmand seront bien plus qu'un oiseau pour le chat.



Les compositions officielles:

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Saka, Mount, Sterling - Kane

Danemark : Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Suivez notre direct commenté à 21H: