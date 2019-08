Roberto Martinez annoncait, ce vendredi midi à Tubize, sa sélection en vue des rencontres de qualification de l'Euro 2020 de football à Saint-Marin (6 septembre, à Serravalle à 20h45) et en Ecosse (9 septembre, à Glasgow à 20h45).

L'Anderlechtois Yari Verschaeren et le joueur de Schalke 04 Benito Raman sont les deux nouvelles têtes chez les Diables. Autre surprise: le forfait d'Axel Witsel, qui n'était pourtant pas attendu. Le joueur de Dortmund est donc logé à la même enseigne que Kompany, Castagne et Boyata, eux aussi absents.

Par contre, Thorgan et Eden Hazard, annoncés blessés, figurent bel et bien dans la sélection. "Notre capitaine sera présent mais nous en saurons plus sur son état de forme lors du rassemblement. Contre l'Ecosse, nous jouerons le 9 septembre donc il pourrait disputer ce match selon l'évolution de sa blessure" a expliqué Roberto Martinez qui ne ferme pas non plus la porte à la présence d'Eden à Saint-Marin, trois jours plus tôt. "Nous ne prendrons aucun risque avec Eden ni Thorgan. Mais ils ont une chance de jouer et c'est pour ça qu'ils sont là au contraire de Kompany, Witsel, Castagne et Boyata".



Le sélectionneur a également été amené à parler des deux nouveaux du groupe: "Concernant Yari Verschaeren, l'âge n'a pas d'importance mais le talent bien. Yari est déjà très important pour son club, il a l'expérience de l'Euro U21 en Italie et il mérite d'être dans ce groupe. Nous allons voir ce qu'il peut nous apporter mais c'est un talent exceptionnel. Techniquement, il est très doué. Benito Raman, c'est une situation différente de Yari car il a quitté la Belgique pour l'Allemagne. La saison passée, il était très proche de la sélection. Dans son nouveau club (Schalke, NdlR), il est déjà très bon. Cette sélection est méritée également."



Martinez a également répété que l'arrivée de Lukaku à l'Inter était pour lui plaire: "Je le sens beaucoup plus frais et son transfert va lui faire du bien. On le sent concentré et heureux, ce sera forcément bénéfique pour nous."



Enfin, il a évoqué son avenir suite à ses déclarations dans notre interview exclusive de ce matin (à relire ici): "Si je veux gagner l'Euro avant de quitter les Diables ? Mon contrat se termine après l'Euro, c'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, on se prépare du mieux qu'on peut pour se qualifier, c'est la première étape. Si je serai encore là après l'Euro ? Ce n'est pas dans mes mains car mon contrat s'arrêtera là."







Découvrez la sélection de Roberto Martinez: