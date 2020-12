Thibaut Courtois et Romelu Lukaku tenteront de faire gagner leurs équipes respectives, elles qui sont toutes deux mal embarquées. Le Real Madrid et l'Inter Milan seront deux des équipes à suivre tant le chassé-croisé s'annonce palpitant dans le groupe B.

Pour rappel, Monchengladbach, leader du groupe avec 8 points, reçoit le Real Madrid, 3e avec 7 unités. Pendant ce temps-là, le Shakhtar Donestsk, 2e avec 7 points, recevra l'Inter Milan, 4e avec 5 points.

Dans la poule A, Yannick Carrasco et l'Atletico Madrid n'ont pas le droit à la défaite sur la pelouse de l'Atletico Madrid s'ils veulent poursuivre l'aventure en C1. Le Bayern, qui reçoit le Lokomotiv Moscou, n'a plus rien à jouer mais les Moscovites pourraient se qualifier, s'ils l'emportent et que Salzbourg ne gagne pas.

Enfin, Kevin De Bruyne, qui commence sur le banc, et Manchester City reçoivent Marseille, qui peut encore prétendre à une place en Europa League. Pour cela, il faudra faire un meilleur résultat que l'Olympiakos, qui reçoit Porto.

