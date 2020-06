Retour d'Eden Hazard: les médias espagnols très optimistes, les chiffres un peu moins © Belga Football Nicolas Christiaens

La vérité se situe forcément entre les deux...



Pour juger la prestation d'un joueur de foot, rien de tel que la regarder soi-même et se faire son propre avis sur la question. Lire les médias étrangers ? C'est forcément un bon moyen de prendre la température sur la manière donc un Diable est perçu dans son pays d'adoption. Mais on est parfois surpris. Ce fut régulièrement le cas ces derniers temps, notamment concernant Hazard et Courtois. Les quotidiens Marca et AS, entre autres, ont pu critiquer à raison les deux hommes mais sont aussi parfois tombés dans la facilité, à nos yeux, s'acharnant notamment sur un Courtois constamment abandonné par sa défense en début de saison, à une époque ou même Zidane ne faisait plus l'unanimité. Hazard, lui, a souffert d'un déficit d'image à son arrivée, à cause d'une forme mal soignée durant la trêve estivale 2019.



Alors que le Real a repris du service ce dimanche soir, le son de cloche est bien différent. Jamais dans la demi-mesure, Marca va même jusqu'à titrer "Le miracle Eden Hazard". On peut ainsi lire que le Brainois a fait "mille merveilles" face à Eibar. "Il a été bon, rapide, électrique et n'a perdu aucun duel". La conclusion est d'ailleurs limpide: "Sans aucun doute, Hazard a été le meilleur joueur du Real. Il a montré qu'il était à la hauteur des 120 millions déboursés par le club."



(...)