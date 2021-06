Retour en chiffres sur le succès de la Belgique, en contrôle, lundi soir au Stade Kerstovski de Saint-Pétersbourg contre la Finlande (0-2), à l'occasion du troisième match des Diables Rouges dans le groupe B de l'Euro 2020 :

1 : C'est la première fois que la Belgique parvient à remporter à l'Euro, en six participations au tournoi continental, ses trois matches de la phase de groupes. Elle avait déjà signé pareille performance à deux reprises en Coupe du monde (2014 et 2018).

2 : Le Danemark, qui a largement battu la Russie (1-4) dans l'autre match du groupe B, est la première nation à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro après avoir perdu ses deux premiers matches.

3 : Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard, pourtant titulaires pour la première fois depuis le début du rassemblement, sont les trois joueurs qui ont couvert le plus de terrain contre la Finlande. Hazard a couru 10,82 kilomètres, soit plus que n'importe quel autre titulaire. Il devance Witsel (10,78 km) et 'KDB' (10,71 km) à ce classement particulier.

7 : Le nombre de tirs cadrés des Diables Rouges, sur 17 tentatives au but. Romelu Lukaku et Eden Hazard présentent le même bilan avec chacun 4 tirs dont 2 cadrés. Les Finlandais n'ont trouvé qu'une fois le cadre de Thibaut Courtois et ont dû attendre la 46e minute pour effectuer leur première frappe.

9 : Le nombre de passes avant un tir, dont deux décisives, adressées par Kevin De Bruyne depuis le début du tournoi. Aucun autre joueur n'a fait mieux alors que le Belge n'a joué que 134 minutes sur 270 possibles.

63 : Le nombre de buts de Romelu Lukaku avec les Diables Rouges. L'attaquant belge, avec 3 réalisations, partage la place de meilleur buteur du tournoi avec le Néerlandais Georginio Wijnaldum, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Tchèque Patrik Schick.

33 : Le nombre de matches successifs lors desquels les Diables Rouges ont trouvé le chemin des filets. Il faut remonter au 10 juillet 2018 et la demi-finale de la Coupe du monde contre la France (1-0) pour trouver la trace d'une rencontre sans but belge.