Il reste jusqu’en décembre 2022.

Pour mieux comprendre ce qui avait poussé Roberto Martinez à rester, nous l’avons sollicité pour un long entretien. Pour la première fois dans un média francophone, Martinez détaille les raisons de son choix. Une interview réalisée à distance : le sélectionneur se trouve encore avec sa femme et ses deux enfants dans la région de Manchester.

"Tout le monde va bien dans ma famille, c’est bien le plus important en ce moment. Mes parents ont 85 et 87 ans : ils ont été en confinement complet, tout comme les parents de ma femme. Cela été dur pour eux de ne voir personne pendant plusieurs semaines. De notre côté, nous ne savons pas encore quand nous allons rentrer à Waterloo. Cela dépendra notamment du retour à l’école. Je veux absolument voir la finale de Coupe et le match pour la promotion en D1A, début août. Je veux aussi être dans le stade pour Manchester City - Real Madrid et Barcelone - Naples, pour y voir Dries (Mertens) . Or, il y aura certaines conditions de quarantaine pour voyager en Europe. Je devrai adapter mon programme."



(...)