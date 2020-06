Où jouera Kevin De Bruyne la saison prochaine ? Il se pourrait bien que ça soit ailleurs qu'à Manchester City. Cela dépendra fortement de la décision du tribunal artbitral du sport TAS, qui se penche sur le cas de Manchester City dès lundi.

Les Skyblues ont été exclus des compétitions européennes pour deux saisons pour non respect des règles du fair play. Ne pas participer aux plus prestigieuses compétitions européennes freinera certains joueurs de renom qui auront des envies d'ailleurs.

Kevin De Bruyne, selon Roberto Martinez, pourrait faire partie de ces joueurs qui se chercheraient un nouveau défi. Interrogé par Bein Sport, le sélectionneur de la Belgique a confié que KDB prendra cette non participation aux compétitions européennes en considération pour décider de son avenir. "Kevin est quelqu’un de rationnel et d’adulte. Une éventuelle interdiction va certainement entrer en ligne de compte dans son raisonnement et ses décisions pour son avenir. Il va aussi prendre en considération la décision du coach et manager (Guardiola) avec qui il a d’excellentes relations."

Avant de poursuivre: "De Bruyne est un gagnant. Il considérera tous les scénarios si l’interdiction de Coupes d’Europe est confirmée. Kevin est actuellement au top de sa carrière. Que va-t-il se passer dans les quatre ou cinq prochaines années ? Difficile de lui donner un conseil à part lui dire de suivre ses sensations. Le seul conseil que je peux lui donner, c’est qu’un joueur doit terminer sa carrière sans regrets et en ayant le sentiment d’avoir fait tout ce qui était possible. En fin de carrière, on ne peut pas se dire ‘j’aurais dû faire ce transfert’ ou ‘j’aurais dû rester dans ce club’".

Le TAS examine à huis clos, à partir de lundi, l'appel de Manchester City

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne examinera le recours introduit par le club de football de Manchester City contre son exclusion européenne pour deux saisons. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'affaire sera traitée en visioconférence. L'UEFA, la fédération européenne de football, a décidé le 14 février dernier de priver les Citizens de football européen lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022. Le club où évolue le Diable Rouge Kevin De Bruyne a été sanctionné par la chambre de jugement de la Commission de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'UEFA pour ne pas avoir respecté les règles du Fair Play financier (FPF). En plus de la suspension, les Anglais ont également été condamnés à une amende de 30 millions d'euros.

Lorsque la sanction a été connue, Manchester City a déclaré qu'il faisait immédiatement appel devant le TAS.

Le Tribunal arbitral du sport consacrera trois jours la semaine prochaine à l'affaire. On ignore quand le TAS rendra sa décision, mais l'intention est de clarifier la situation avant le tirage au sort de la prochaine saison de Ligue des champions.