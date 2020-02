Déjà buteur à l'aller, Romelu a récidivé

Romelu Lukaku avait été décisif lors de le première manche contre Ludogorets. Monté au jeu à 25 minutes du terme, Big Rom avait délivré un assist pour Eriksen avant de convertir un penalty dans le temps additionnel pour donner la victoire a l'Inter (1-2).

Ce jeudi, dans un match joué à huis-clos à cause du Coronavirus, Romelu a donné l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps de manière complètement insolite ! Alors que sa tête plongeante est repoussée par le gardien, le ballon rebondit sur le crâne de notre Diable Rouge et trompe le gardien de Ludogorets. Il signe son 23e but en 34 matches sous le maillot de l'Inter.