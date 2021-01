Lautaro Martinez sera sans aucun doute le grand monsieur de ce dimanche, avec un quadruplé inscrit face à Crotone. Néanmoins, l'attaquant argentin de l'Inter Milan a laissé un peu de lumière à son équipier bruxellois puisque Romelu Lukaku a réussi à ouvrir son compteur buts en 2021 en inscrivant le 4-2, en deuxième période, au terme d'une belle chevauchée, mêlant puissance et technique, comme il sait si bien le faire.Malheureusement, quelques minutes plus tard, notre compatriote cèdera sa place à Ivan Perisic. En cause: une blessure au quadriceps dont on ignore encore la gravité.L'Inter s'imposera finalement 6-2 grâce à un dernier but signé Hakimi.