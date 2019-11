Et de neuf buts pour Romelu Lukaku ! Alors qu'il avait déjà égalé le record de Diego Milito en inscrivant six buts lors de ses neuf premiers matches de championnat sous le maillot de l'Inter (un record vieux de dix ans !), l'attaquant a confirmé son excellent début de saison en battant celui détenu depuis 1997/1998 par un certain Ronaldo ! À l'époque, le Brésilien, tout juste transféré du Barça, avait réussi à marquer huit buts en onze journées pour le compte du squad intériste.

Pour dépasser R9 dans la légende, Big Rom' a d'abord claqué un septième but en milieu de semaine contre Brescia, puis un huitième ce samedi, cette fois sur le terrain de Bologne. Ce nouveau caramel transpire l'opportunisme du buteur. Sur une action un peu confuse amenée par un centre de Marcelo Brozovic dans la surface adverse, Lukaku est bien placé au second poteau pour reprendre un ballon relâché par Lukasz Skorupski.

Parti dans le dos des défenseurs, le Belge glisse le ballon dans les cages du club rossoblú, le tout alors que les hommes d'Antonio Conte étaient menés 1-0 à un quart d'heure du coup de sifflet final. Pas rassasié, le Diable remet ça en toute fin de rencontre sur penalty, offrant un succès important à son équipe.

Un doublé qui aura peut-être une importance capitale dans la course au titre, quand on sait que la Juventus disputera le derby turinois dans la foulée de cette rencontre entre Bologne et des Nerazzurri devenus leader de Serie A (en attendant le match des champions en titre, donc) grâce cette nouvelle perf' de haut vol signée par Romelu.