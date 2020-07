Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets ce samedi lors du duel entre le Genoa et l'Inter.

A la 34e minute de jeu, Big Rom' s'est élevé haut pour inscrire de la tête l'ouverture du score.

En toute fin de partie, l'avant belge a fait 0-3 pour s'offrir un doublé.

Il s'agit là des 22e et 23e buts du Diable cette saison en Série A. Et ses 28e et 29e réalisations toutes compétitions confondues, ce qui en fait son record absolu sur une saison! (Record qui était avant ce samedi établi à 27 buts, avec Manchester United)