Suivez la rencontre en direct commenté à 20h45.

Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez a choisi d'aligner Michy Batshuayi en pointe avec Divock Origi et Adnan Januzaj derrière lui lors du le cinquième match de qualification à l'Euro 2020, vendredi, au Stadio Olimpico de Serravalle (20h45) contre Saint-Marin. En l'absence d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne portera le brassard de capitaine.

Thibaut Courtois aura devant lui Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Jason Denayer, qui remplace Vincent Kompany, blessé.

Dans l'entrejeu, sans Thorgan Hazard, le flanc gauche sera occupé par Yannick Carrasco. Thomas Meunier évoluera à droite. Dans l'axe, où Axel Witsel est absent, le capitaine du soir De Bruyne aura à ses côtés Youri Tielemans. Le trio d'attaque est inédit avec Divock Origi et Adnan Januzaj en soutien de Michy Batshuayi.

Origi n'avait plus été titularisé depuis le premier match de l'ère Martinez, le 1er septembre 2016 contre l'Espagne (défaite 0-2). Pour Januzaj, il s'agit d'un retour dans le onze de base depuis le match contre l'Angleterre en phase de groupe du Mondial 2018. L'ailier avait inscrit un superbe but, le seul de la rencontre. Batshuayi est lui plus habitué. Il avait ainsi été titularisé lors des deux rencontres du mois de mars, contre la Russie et à Chypre. En défense, Denayer retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis le 16 octobre 2018 et l'amical contre les Pays-Bas (1-1). Notons aussi le retour de Carrasco, qui n'avait plus été aligné au coup d'envoi depuis Belgique-Suisse en Ligue des Nations le 12 octobre de l'an passé (2-1).

La Belgique, N.1 au classement FIFA, a remporté ses quatre premières rencontres de qualification. Saint-Marin, 211e et dernière au ranking mondial, a concédé quatre défaites.

La rencontre sera arbitrée par le Roumain Horatiu Fesnic.





Les compos:

Saint-Marin: S. Benedettini; M. Battistini, Brolli, D. Simoncini (cap.), Palazzi, Grandoni; Giardi, E. Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi.

Belgique: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Tielemans, Carrasco, Januzaj, Origi, Batshuayi.





