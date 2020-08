Cette sélection est particulière car tous les championnats n'ont pas encore repris à cause du report des compétitions suite à la pandémie de Covid-19. Si certains joueurs ont repris, d'autres ne sont pas encore au point physiquement. Quelques Diables sont encore en congé. Roberto Martinez devait donc composer avec toutes ces données pour établir sa sélection.

Chez les gardiens, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Hendrik Van Crombrugge sont repris.

En défense, Vincent Kompany ne fait pas partie de la sélection, lui qui a raccroché les crampons pour coacher le RSCA. Zinho Vanheusden, repris chez les espoirs, n'est pas encore sélectionné dans le noyau A alors qu'il était pressenti à une place. Les joueurs sélectionnés sont Alderweireld, Vertonghen, Boyata, Dendoncker, Mechele, Denayer et Cobbaut. Vermaelen est également dans la sélection mais sa situation est particulière car il se trouve en dehors de l'Europe. La fédération est en discussion avec les autorités japonaises pour qu'il puisse rejoindre les Diables.

Au milieu de terrain, Thomas Meunier est bel et bien repris, au même titre que Castagne, Thorgan Hazard, Carrasco, Chadli, Witsel et Vanaken. Tielemans, De Bruyne et Praet sont eux aussi bien présents avec les Diables.

Devant, Roberto Martinez a repris Eden Hazard. Toujours gêné à la cheville, il devrait bien être prêt pour les matches. Leandro Trossard est également repris. Tout comme Dries Mertens, Yari Verschaeren et Divock Origi. Jérémy Doku fait ses débuts chez les Diables, lui qui a été choisi pour ses qualités en un-contre-un. En pointe, Romelu Lukaku est bel et bien là. Sa doublure sera Landry Dimata. Batshuayi et Benteke ne sont pas dans la sélection.