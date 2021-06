Depuis samedi dernier, Simon Kjaer est devenu bien davantage qu’un "simple" capitaine pour le Danemark : le défenseur a marqué les esprits par son sang-froid quand son coéquipier et ami Christian Eriksen s’est effondré en plein match de l’Euro. "Il a un calme impérial, on l’a vu avec sa superbe réaction samedi... C’est une espèce de Beckenbauer des temps modernes, un homme avec une grande classe." Jean-Michel Vandamme, qui l’avait recruté à Lille en 2013, confie ne pas avoir été surpris par la figure de proue des Vikings, opposés à la Belgique jeudi.

Quand Eriksen s’est écroulé, juste avant la pause du match de l’Euro samedi contre la Finlande, le temps s’est suspendu à Copenhague.

Pas pour Kjaer, qui, depuis sa moitié de terrain, s’est précipité pour le mettre en position latérale de sécurité et dégager ses voies aériennes pour prévenir tout étouffement. Une intervention jugée décisive alors que les secouristes n’étaient pas encore à l’œuvre.

Quand les médecins sont arrivés, il s’est écarté et s’est planté, debout, sans lâcher des yeux son partenaire inanimé. Tout en organisant ses partenaires - certains en larmes - en un demi-cercle compact pour protéger des regards et des objectifs l’intervention des secouristes.

"Personne n’a agi avec autant de force que Simon Kjaer (...), qui a déferlé sur le terrain avec une vitesse que son corps de 32 ans atteint rarement", a écrit le quotidien Politiken, qualifiant le capitaine de "légende".

Quand la compagne d’Eriksen, présente dans les tribunes, a accouru, c’est encore Kjaer - avec Schmeichel - qui l’a enlacée et l’a rassurée : ils se connaissent, pour vivre dans la même ville, Milan, Eriksen jouant à l’Inter et Kjaer à l’AC Milan, où certains supporters verraient désormais bien ce cadre, apprécié pour la confiance qu’il a insufflée à une équipe jeune, prendre le brassard de capitaine.

Reste à savoir maintenant comment le joueur Kjaer va finir l’Euro. Samedi, il a repris le match contre la Finlande avec ses partenaires mais est rapidement sorti, submergé par l’émotion. Le Danemark risque en effet d’avoir bien besoin de son défenseur jeudi contre Romelu Lukaku, autre coéquipier d’Eriksen à l’Inter.