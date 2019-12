L.-P. E. et Y.T.

Qui peut-on attendre sur la pelouse de Sclessin pour ce Clasico ?

Vu les suspensions de Mehdi Carcela et de Paul-José Mpoku, qui assistera au match avec le PHK en première mi-temps et parmi les Ultras en deuxième, Preud’homme a décidé d'opter pour Maxime Lestienne (à gauche) et Boljevic (à droite), Amallah glissant dans l’axe. En pointe, Avenatti prend la place de Renaud Emond, qui, souffre des ischios.





Les Mauves sans Sardella







Suivez la rencontre en direct commenté dès 14h30



Blessé, Sardella ne sera pas du voyage. Kompany reste donc un point d’interrogation. Vercauteren va renforcer son entrejeu, mais Trebel devrait rester sur le banc au profit de Kayembe. De retour dans la sélection, Chadli est attendu au coup d’envoi, mais il pourrait aussi être épargné en fonction de Bruges.