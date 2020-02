Le Standard reçoit le Club de Bruges ce mercredi soir à 20h30 pour le choc de la 25ème journée de championnat.

Raskin est la surprise du jour, sur la feuille de match, puisque le jeune médian est titularisé par Michel Preud'homme. Et malgré toute sa bonne volonté dans l'entrejeu, c'est Bruges qui dominait le début de rencontre, s'offrant quelques petites occasions, notamment sur phase arrêtée. A la 20e minute, le Standard mettait le nez à la fenêtre avec un centre destiné à Oularé, qui ne pouvait disputer le ballon à cause d'une prise de judo de Balanta.



Le VAR laissait couler et dans la foulée, Bodart devait s'employer pour éviter l'ouverture du score.



La fin de première mi-temps était animée, avec des attaques placées de Bruges contrées par les Standarmen. Mais ces derniers ne profitaient pas toujours des espaces, notamment lorsque Bastien croquait complètement une frappe de l'entrée du rectangle. Quant aux Gazelles, elles loupaient une magnifique occasion juste avant le repos, via De Ketelaere.





Les compos:

- Standard: Bodart, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Raskin, Cimirot, Amallah, Carcela, Bastien, Oulare

- FC Bruges: Mignolet, Deli, Mechele, Mata, Sobol, Balanta, Diatta, Vormer, Vanaken, De Ketelaere, Kremencik£

