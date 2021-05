Face à La Gantoise, les Rouches jouent la suite de leur saison. Une défaite face aux Buffalos, la troisième consécutive après la finale de Coupe et la défaite à Ostende, signifierait quasiment la fin des ambitions européennes du club liégeois. Et la suite de ces playoffs 2 s'annoncerait bien longue.

Par rapport à la rencontre de la semaine dernière, Mbaye Leye a effectué de nombreux changements : Muleka et Siquet blessés au genou, le coach liégeois a décidé de faire confiance au jeune Delferrière et de relancer Balikwisha. Carcela est suspendu tandis que Bastien fait les frais des son non-match à Ostende, au profit du jeune Alexandro Clut (18 ans). Laurent Jans fait également son retour dans le onze de base.

Dès les premières minutes de jeu, les Gantois sont plus dangereux que les Liégeois. Après plusieurs petites alertes, Roman Bezus ouvre la marque pour les Gantois sur un assist de Alessio Castro-Montes. Après une demi-heure de jeu, dominée par les Gantois, les joueurs liégeois se sont montré de plus en plus offensifs. Amallah se créait deux belles occasions, l'une déviée par la défense gantoise en corner, l'autre bien captée par Sinan Bolat.

Les compos :

Standard: Bodart, Cimirot, Klauss, Amallah, Gavory, Raskin, Jans, M-A. Balikwisha, Laifis, Calut, Delferriere

La Gantoise : Bolat, Hanche-Olsen, Ngadeu, Godeau, Castro-Montes, Mohammadi, Owusu, Odjidja, Bezus, Tissoudali, Yaremchuk

Suivez la rencontre en direct commenté à 18h30