Le début de match entre City et Tottenham était tout simplement incroyable. Son a inscrit un doublé en deux minutes après le but d'ouverture de Sterling. Dans la foulée, Bernardo égalisait. Huit minutes plus tard, Sterling, idéalement servi par De Bruyne, qui s'est déjà offert deux passes décisives, a remis City aux commandes.

Mané a ouvert le score après une demi-heure de jeu alors que Porto dominait les Reds. Origi est titulaire.

