Le "Flowers of Scotland" devrait faire dresser les poils de plus d'un supporter, sur le coup de 14h55 à Glasgow, ce lundi. Il lancera l'Euro de l'Ecosse mais aussi celui de la République tchèque, deux nations qui partent avec le statut d'outsider dans ce groupe D, face à l'Angleterre et la Croatie.

Avant même le début de la rencontre, les supporters écossais nous ont offert un grand moment pendant leur hymne national.

Le début de la rencontre est très accroché. Les deux équipes se créent plusieurs occasions. Mais c'est la République tchèque qui ouvre la marque juste avant la mi-temps. Sur un coup de coin mal dégagé par la défense écossaise. Écarté sur le côté droit, Coufal adresse un centre parfait sur la tête de Schick qui trompe le gardien écossais.

Dès la reprise en seconde mi-temps, les Écossais se montrent plus offensifs. Deux minutes après être remontés des vestiaires, les Écossais ont bien failli égaliser sur une frappe de l'Ostendais Hendry qui a heurté la transversale. Quelques secondes plus tard, le gardien tchèque Vaclik a failli être trompé par son défenseur Kalas mais a réussi à détourner le ballon in extremis.

Mais après avoir galvaudé deux énormes occasions, c'est la République tchèque qui a enfoncé le clou. Schick, déjà buteur a doublé la mise d'un magnifique lob.