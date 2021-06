Roberto Martinez ne va pas faire dans la dentelle face aux Finlandais. Le sélectionneur a déjà annoncé les différents changements dans le onze de base. "On va continuer à essayer de gagner chaque match" a-t-il lâché lorsqu'il lui a été signalé que les Diables pourraient avoir une partie de tableau plus facile en terminant deuxièmes. "Il y aura des changements contre la Finlande car on se doit d'entretenir le rythme de chaque joueur du groupe. Vermaelen va jouer car c'était prévu que Boyata joue contre la Russie, Denayer contre le Danemark et Vermaelen contre la Finlande. De Bruyne, Hazard et Witsel vont également débuter, car on doit leur donner cette chance de compter une titularisation avant d'aller plus loin dans le tournoi." Et de préciser: "Je n'ai encore rien décidé concernant Romelu. Bien sûr, il veut jouer tous les matches. Mais on doit s'assurer qu'il récupère bien de ses efforts."

Roberto Martinez n'a pas caché sa joie de retrouver Eden Hazard à un bon niveau: "Je pense qu'Eden est dans un contexte idéal ici, en équipe nationale. Il retrouve son jeu instinctif, ses libertés. L'environnement est peut-être plus relaxe ici qu'à Madrid, aussi. Cela colle mieux à Eden. Notre département médical le connait depuis tellement longtemps... ça aussi c'est un avantage. Je sens maintenant qu'il est prêt à commencer le prochain match, c'est vraiment super de le voir sortir des actions dignes de son meilleur niveau."

