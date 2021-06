Roberto Martinez a annoncé que Kevin De Bruyne a subi une petite intervention chirurgicale à l'orbite ce samedi, qui ne l'empêchera pas de jouer à l'Euro. "Elle a duré 20 minutes, et tout s'est bien déroulé". "Il va nous rejoindre ce lundi et il pourra même s'entraîner et jouer sans masque. Il sera de retour plus vite."Martinez a répété qu'il n'est pas prévu qu'il joue contre la Russie.