Grosse journée médiatique ce vendredi, du côté de Tubize. Avant de s'envoler pour Séville ce samedi à 10h15, où ils affronteront le Portugal dimanche à 21h, trois Diables ont fait face à la presse, à deux jours du choc face aux Portugais.Roberto Martinez est arrivé en conférence de presse à 16h. Le sélectionneur a notamment évoqué les différents scénarios possibles pour Belgique-Portugal:, a-t-il affirmé.Martinez a également parlé du Portugal:De son côté, Thibaut Courtois a beaucoup évoqué l'éventuelle séance de tirs au but qui pourrait départager les deux équipes.a expliqué celui qui dit également analyser les déplacements et les frappes de Cristiano Ronaldo.Le gardien du Real a également évoqué cette partie de tableau particulièrement difficile:Courtois a également été interrogé sur la forme de son équipier du Real Madrid, Eden Hazard:Une impression validée par Romelu Lukaku, quelques minutes plus tard:L'attaquant de pointe des Diables est également revenu sur son but annulé contre la Finlande . Avant de dire ce qu'il envie à Cristiano Ronaldo:Et après s'être refusé d'évoquer une éventuelle candidature pour le Ballon d'or, Romelu a reconnu que les Diables étaient mieux préparés que jamais: