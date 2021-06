Le sélectionneur Roberto Martinez a laissé plusieurs indications sur sa composition que la Belgique alignera face à la Grèce ce jeudi en match amical. Il a déjà assuré que Simon Mignolet jouera entre les perches alors que Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen et Eden Hazard seront préservés pour la prochaine rencontre amicale, trois jours plus tard contre la Croatie. "Vermaelen a encore joué le week-end dernier au Japon et vient d'arriver d'un long voyage, mais il n'est pas blessé" rassure-t-il.

Martinez estime que la rencontre face à la Grèce sera très intéressante : "L'objectif est simple: tous les joueurs doivent être prêts et en condition optimale le 11 juin. Donc c'est un match de préparation idéal, contre un adversaire compétitif, qui avec son coach actuel tente de faire le jeu depuis l'arrière. Ce sera donc une parfaite opportunité de travailler notre pressing. Vous savez, avoir un premier match amical est aussi l'occasion de réellement débuter la préparation pour l'Euro, de franchir un cap..."

Il a également fait le point sur la blessure de Kevin De Bruyne: "On est en contact quotidien, c'est important de suivre l'évolution de sa blessure même si on essaye aussi de le laisser récupérer de sa grosse saison." Et de préciser: "On en saura plus la semaine prochaine, quand il sera avec nous, notamment sur le type de masque qu'il doit éventuellement porter. En évitant l'opération, il sera apte pour l'Euro mais on ne sait pas encore à quel moment exactement il entrera dans la compétition."

Il est également revenu sur la polémique des vaccins : "Nous remercions le gouvernement d'avoir pu recevoir l'opportunité de se faire vacciner. Chaque joueur a pris sa décision. Certains ont décidé de se faire vacciner, d'autres l'étaient déjà et certains, pour des raisons personnelles, le feront après l'Euro. En revanche, l'intégralité du staff s'est fait vacciner ce qui permet à la bulle 'Diables rouges' d'être très safe" a-t-il détaillé, précisant que personne n'avait subi d'effet secondaire après la première injection.



Mignolet: "Chouette de pouvoir me montrer"



Simon Mignolet recevra donc l'occasion de jouer face à la Grèce en amical ce jeudi. Le gardien du Club Bruges est revenu sur l'enjeu de cette rencontre en conférence de presse : "On veut un résultat, c'est toujours le plus important dans le football professionnel. Mais le plus important est de travailler les détails et les concepts tactiques et d'appliquer ce dont nous avons discuté toute l'année", a-t-il confié. "La Grèce sera un bon test même si ce n'est pas le plus grand nom. Ce ne sera pas évident quand on voit ce qu'ils ont fait contre l'Espagne."

Le gardien remplacera Thibaut Courtois entre les perches pour ce match : "C'est chouette de pouvoir me montrer. je reçois la confiance du sélectionneur et je ne dois pas le décevoir", se rejouit Mignolet qui ne se concentre pas sur la rivalité avec Courtois, "le plus important, c'est que le meilleur joue, que ce soit moi ou Thibaut."

Quoiqu'il en soit, Mignolet affirme que la confiance est grande dans le groupe des Diables malgré les nombreuses interrogations: "On a une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs qui sont prêts. Nous, en tant que groupe, on doit savoir gérer. La confiance et l'expérience qu'on a engrangées ces dernières années, doivent nous aider à nous dire que même s'il y a un absent, quelqu'un d'autre est capable de le remplacer."





Revivez la conférence de presse: