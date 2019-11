Roberto Martinez a dévoilé vendredi à Tubize sa dernière sélection de l'année. Le sélectionneur national a convoqué 29 joueurs, dont Elias Cobbaut, pour défier la Russie le 16 novembre à Saint-Pétersbourg et Chypre trois jours plus tard à Bruxelles dans les deux derniers matches qualificatifs pour l'Euro 2020. Les Diables Rouges, premiers du groupe I, sont d'ores et déjà qualifiés. Ces deux duels revêtent tout de même d'une grande importance. D'abord pour la première place du groupe, ensuite pour le statut de tête de série en vue du tirage au sort de la phase finale effectué le 30 novembre à Bucarest.

Contraint de revoir sa défense à la suite des blessures aux ischio-jambiers de Jan Vertonghen et Thomas Meunier, le Catalan a convoqué Elias Cobbaut. Le jeune défenseur du RSC Anderlecht, 21 ans, est appelé pour la première fois chez les Diables Rouges. Il a notamment été préféré à Christian Kabasele et Bjorn Engels, qui évoluent en Premier League avec Watford et Aston Villa.

Roberto Martinez a une nouvelle fois appelé Maxime Lestienne. Le joueur du Standard a été convoqué en octobre pour la première fois depuis 2013, mais avait dû renoncer, blessé, avant le premier entraînement.

La Belgique est en tête du groupe avec 24 points, soit trois de plus que la Russie, et sera assurée de terminer en tête en cas de partage à Saint-Pétersbourg.

La conférence de presse