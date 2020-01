Le meilleur buteur des Rouches serait sur le point de tenter sa chance en Ligue 1.

Une surprise sur le timing, moins sur la destination

Le Standard était vendeur en cas de belle offre pour son phoenix et celle-ci est arrivée sur les bureaux de la direction liégeoise en provenance de Nantes ! Cette belle offre tournerait entre 3 et 4 millions d'euros et, selon nos informations, elle a été acceptée par le Standard qui est donc prêt à laisser partir son meilleur buteur - qui se voit proposer un contrat de deux ans et demi - dès cet hiver. Reste à savoir si celui-ci sera remplacé ou si les clés seront confiées à Avenatti et Oularé, de retour de blessure.Quand on sait que le Standard et le FC Nantes ont de bons contacts depuis quelques années, il est difficile de s'émouvoir de ce départ en Ligue 1. Le timing, par contre, est un peu plus inattendu. Surtout que Renaud Emond s'était confié à la presse, ce dimanche, pour lancer le stage des Rouches. Une interview publiée dans nos journaux et sur notre site ce lundi matin dans laquelle nous pouvions deviner les ambitions du joueur avec le Standard. Le Gaumais avait également précisé ceci à propos de son avenir: "