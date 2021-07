Terribles échecs de Rashford et Sancho, montés expressément pour ça: revivez la séance de tirs au but (VIDEO) Football La Rédaction Le jeune Saka, 19 ans, a également raté sa tentative.

La tension était à son comble durant cette finale de l'Euro. A tel point que seulement cinq tirs au but ont été inscrits en dix tentatives au moment de départager les deux équipes.



Si Belotti et Jorginho ont loupé leur penalty côté italien, l'Angleterre s'est effondrée après les transformations de Kane et Maguire. Rashford, Sancho et Saka, respectivement 3e, 4e et 5e tireurs, ont tous échoué face à Donnarumma. Une catastrophe pour les deux premiers cités, qui étaient pourtant montés à la 120e minute.