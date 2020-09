Thibaut Courtois va dorénavant jouer avec le numéro 1 au Real Madrid au lieu du numéro 13 qu'il portait jusqu'à présent. "Le numéro 1 a une valeur symbolique importante. Je marche sur les traces d'icônes comme Iker Casillas, Ricardo Zamora et Francisco Buyo", a annoncé le gardien des Diables Rouges lundi. "Ce n'est un secret pour personne que Casillas est mon plus grand modèle. Même s'il a décidé de mettre fin à sa carrière, il reste mon numéro un de tous les temps. Il a porté le numéro 1 à l'époque où le Real a remporté plusieurs fois la Ligue des Champions et a même battu quelques records. Comme Iker, j'espère vivre de grands moments avec ce numéro", a expliqué Courtois.

"C'était un honneur quand le Real m'a demandé de jouer avec le Numero Uno. Porter le numéro un est la récompense ultime pour une saison difficile mais réussie. Cela me motive encore plus pour obtenir des résultats encore meilleurs."