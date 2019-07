Keylor Navas ou Thibaut Courtois ? La saison dernière, la question s'est posée durant de nombreuses semaines. En effet, Julen Lopetegui, lui-même ancien portier, ne parvenait pas à faire un choix précis entre le Costaricien et le Belge, offrant au premier la Ligue des Champions et au second la Liga. Avec au final deux joueurs d'autant plus frustrés que rien ne tournait correctement. Santiago Solari, qui avait succédé à Lopetegui, avait une première fois clarifié la situation en donnant la préséance au Diable.

(...)