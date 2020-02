Quels sont les joueurs les mieux payés de France ? Indice: ils évoluent quasiment tous au PSG...

Comme chaque année, L'Equipe a publié le classement des joueurs les mieux payés du championnat, sur base d'une estimation. Le suspense est quasi nul: Neymar est évidemment le joueur le mieux payé du championnat français, avec un salaire brut estimé à 3,06 millions par mois. Il est loin devant les autres joueurs, même Kylian Mbappé, qui facture quand même 1.910.000 euros par mois. Le top 3 est complété par Thiago Silva (1.500.000 euros/mois).

De manière générale, ce sont évidemment les joueurs du PSG qui dominent ce classement publié par L'Equipe. Les autres joueurs qui composent le Top 10 évoluent eux aussi au Parc des Princes (Cavani, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Navas, Icardi et Paredes).

Le premier joueur non-parisien s'appelle Wissam Ben Yeder. L'attaquant de Monaco, douzième du classement, touche 650.000 euros par mois.





Mystère pour Meunier

Quid des joueurs belges évoluant dans l'Hexagone ? Etant donné que le journal français ne publie que le top 10 de chaque club, le salaire de Thomas Meunier n'a pas été divulgué. Mais on sait qu'il n'a pas signé de nouveau contrat avec le club de la capitale, ce qui fera d'ailleurs de lui un joueur libre en juillet. A moins d'une clause dans son contrat actuel qui lui aurait permis d'augmenter progressivement ses revenus, le back droit touche donc toujours le même revenu qu'en 2019, estimé à l'époque par le même journal L'Equipe à 260.000 euros (revenu mensuel brut). Pendant ce temps, Jason Denayer (Lyon) touche 270.000 euros par mois et devient donc le Belge le mieux payé de Ligue 1. Matz Sels (Strasbourg) reçoit lui 90.000 euros par mois. C'est mieux que Thomas Foket, qui gagne à Reims 60.000 euros mensuels.

Enfin, Renaud Emond et Anthony Limbombe ont le même salaire: les deux ex-Standardmen émergent à 75.000 euros par mois. C'est moins bien que leurs coéquipiers Dennis Appiah (80.000 euros), Cristian Benavente (100.000 euros), Kalifa Coulibaly (125.000 euros) et Moises Simon (150.000 euros), joueur le mieux payé de son équipe.

Et dans les autres championnats ?

L'Equipe en profite pour dévoiler le top 5 des salaires des championnats étrangers. Et il y a des Diables rouges dans la liste: en Italie, où Cristiano Ronaldo mène le classement avec 4,53 millions par mois, Romelu Lukaku est classé 5e avec 950.000 euros mensuels. En Angleterre, Kevin De Bruyne est 2e (derrière De Gea) avec 1,64 million par mois. Et en Espagne, c'est Eden Hazard qui figure à la 4e place, lui qui gagne 2,5 millions par mois. C'est énorme, évidemment, mais très loin de Lionel Messi et ses... 8,3 millions mensuels. De loin le joueur le mieux payé de la planète.



Petite surprise du côté des entraîneurs: le mieux rémunéré n'est ni Guardiola ni Klopp mais bien… Diego Simeone ! L'entraîneur de l'Atlético possède un revenu mensuel brut de 3,6 millions d'euros, expliqué par son impact sur les Colchoneros, qu'il a ramenés sur le devant de la scène alors que la relégation menaçait les Madrilènes, à son arrivée en décembre 2011.