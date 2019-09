4 Vidéo

Neymar dans la Casa de Papel? Le footballeur fait une grande annonce

La star brésilienne du football Neymar a annoncé mardi sur Twitter qu'elle allait participer à la troisième saison de "La Casa de Papel", série non anglophone la plus regardée sur Netflix, et a ironisé sur les rumeurs de transfert. "J'ai pu réaliser mon rêve de participer à ma série préférée. Et maintenant je peux partager Joao avec vous! Merci @lacasadepapel!", a écrit le Brésilien sur le réseau social, accompagnant son message d'une courte vidéo où on le voit retirer le masque de Dali caractéristique des personnages de la série.