Les deux clubs belges engagés en Europa League ont hérité d'un tirage inéressant.

C’est sur le Rocher, au Forum Grimaldi plus exactement, que le tirage au sort de l’Europa League avait lieu sur le coup de 13 h. Et Ashley Cole a gâté les Gantois et les Liégeois. Les premiers ont hérité de Wolfsburg, où évolue Koen Casteels, Saint-Étienne et les Ukrainiens du FK Oleksandria. Quant au Standard, il jouera Arsenal, l'Eintracht Francfort et les Portugais de Vitoria. Les Rouches voulaient "du sexy", ils en ont eu !

Le Standard, qui figurait dans le troisième chapeau pour le tirage, était directement qualifié pour la phase de poules, alors que La Gantoise, présente dans le deuxième chapeau, a dû passer par les tours préliminaires. L'Antwerp a été éliminé en barrages.

Le Standard avait été éliminé en phase de groupes l'an passé. Les Liégeois n'ont plus réussi à s'extraire des poules depuis l'édition 2011/2012, lorsqu'ils avaient atteint les 8e de finale. Deux ans plus tôt, ils avaient décroché leur meilleur résultat dans la compétition, un quart de finale perdu contre Hambourg.

Eliminés en barrages l'an passé et en 2018, les Gantois retrouvent l'Europa League pour la première fois depuis leur beau parcours en 2016/2017, conclu en 8e de finale après un duel belgo-belge face à Genk.

Quarante-huit équipes sont réparties en douze groupes. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 16e de finale, où ils seront rejoints par les clubs ayant terminé 3e de leur groupe en Ligue des champions.

La phase de poules se déroulera du 19 septembre au 12 décembre.​