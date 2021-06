Juin sera le mois de la vérité pour les Diables Rouges. Au moment d'écrire ces lignes, nous ne savons pas encore si Kevin De Bruyne va distribuer des passes dont lui seul a le secret. Ce qui est certain, c'est que Jupiler promet d'offrir la tournée si les Diables Rouges remportent l'Euro de football. Une bière fraîche aux frais du brasseur. Quel beau geste !

"Tournée générale !" : on peut entendre quelqu'un crier de temps en temps cette annonce dans un bar", dit Josse Peremans, marketing director chez AB Inbev. "Ça nous a inspiré le lancement de la Tournée Nationale si les Diables Rouges remportent l'Euro de football. Jupiler est un partenaire fidèle des Diables Rouges depuis plus de 30 ans, et en tant que marque, nous estimons qu'il est de notre devoir de célébrer toute victoire (historique) de notre équipe nationale comme il se doit, de préférence avec tous les supporters réunis."

Génération dorée

Quelques dizaines de milliers de bières, quelques hectolitres de bière gratuite ? "Certes, mais nous aimons marquer le coup. Nous espérons vraiment que les Red Devils reviendront à la maison avec la coupe. Nous avons pour habitudes de lancer de grandes campagnes autour des tournois majeurs. Nous espérons que 2021 sera l' année de notre fierté footballistique nationale. Nous étions proches du but en 2018, mais cette année, nous sentons tous que nous avons une vraie chance. Ce serait un moment historique pour cette génération dorée de footballeurs. Jupiler et tout le pays espèrent une victoire éclatante.”

L'idée qui se cache derrière cette campagne

"L'idée est de donner un coup de pouce à l'horeca grâce cette campagne", poursuit Josse Peremans. "Ça vient à point après cette période incroyablement difficile que nous vivons. Ce n'est pas la première fois que nous soutenons l'horeca. D'où ce geste : une tournée générale pour toute la Belgique. Le nombre de Jupiler que nous distribuerons dépendra du succès de l'action. Plus nous pourrons rendre de gens heureux avec une bière gratuite, plus le succès sera au rendez-vous. Si les Diables Rouges sont champions d'Europe, nous n'attendons rien de moins qu'une fête nationale."

Rendez-vous au comptoir avec l'application Jupiler

Mais comment un tel moment collectif pour trinquer va-t-il fonctionner ? "Depuis la réouverture de l'horeca, vous pouvez utiliser l'application Jupiler pour régler vos bières et profiter des promotions. Dès que nous annoncerons cette Tournée Générale, les gens pourront s'inscrire via l'application pour demander une Jupiler gratuite dans l'un des bars participants. L'offre est limitée à une consommation par adulte. Nous ne voulons pas seulement faire de cette campagne une grande fête, nous voulons aussi nous assurer que l'horeca puisse profiter pleinement de cette fête."

Et qu'en est-il des trépignements diaboliques d'impatience chez AB Inbev ? "Bien sûr, je vais en boire un de plus si les Diables Rouges gagnent. Je suis un fidèle fan depuis ma plus tendre enfance. Si notre équipe nationale est championne d'Europe cette année, je ferai la fête avec mes amis. Espérons que ce moment sera une réalité !”

