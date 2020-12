Première du groupe 2 qui rassemblait le Danemark, l'Angleterre et l'Islande avec cinq victoires pour une défaite, subie à Wembley, la Belgique n'a que très rarement été inquiétée. La phalange de Roberto Martinez est d'ailleurs la meilleure attaque de la Ligue A avec 16 buts, s'appuyant notamment sur Romelu Lukaku et ses cinq pions.

Championne du monde en titre, la France affiche le meilleur bilan comptable avec un reluisant 16 sur 18. Les Bleus de Didier Deschamps ont uniquement été accrochés par le Portugal à domicile (0-0).

Ce sera le 75e duel entre Belges et Français. Le dernier, douloureux souvenir pour les Diables, est la demi-finale du Mondial 2018 perdue 1-0 à Saint-Pétersbourg.

L'autre demie, entre l'Italie et l'Espagne, se jouera elle le 6 octobre à Milan.

L'Italie a remporté le groupe 1, terminant une longueur devant les Pays-Bas. Invaincue, la Squadra a signé trois succès pour autant de partages, grâce notamment à une parfaite maitrise défensive. En effet, l'équipe de Roberto Mancini n'a encaissé que deux goals, ce qui fait d'elle la meilleure défense de la Ligue A.

L'Espagne affiche elle, avec 11 points, le moins bon bilan des quatre finalistes. Mais la Roja de Luis Enrique, rajeunie par l'ancien technicien du FC Barcelone, reste sur un probant succès 6-0 contre l'Allemagne et constituera à coup sûr un redoutable adversaire.

La finale se tiendra le 10 octobre à Milan alors que la petite finale se tiendra à Turin plus tôt dans la journée.

En 2019, le Portugal a remporté, chez lui, la première édition de cette compétition continentale instaurée en 2018 et destinée à remplacer les matches amicaux. Elle permet aux grandes nations de s'affronter plus régulièrement et aux plus petites de pouvoir y glaner une place à l'Euro.

Lors de la première édition, la Belgique avait tout en main pour disputer le Final Four mais les Diables se sont inclinés 5-2 en Suisse.