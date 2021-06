Trois centimètres plus haut et c'était la fin de carrière pour Castagne Football Romain Van der Pluym Le joueur a été opéré durant six heures.

L'opération de Timothy Castagne a été très lourde. Six heures de chirurgie. Il a fallu retirer pas mal de bouts d'os fracturés. Le médecin a été formel: trois centimètres plus haut et il devait arrêter sa carrière. Il risquait des séquelles neurologiques. Il est désormais réveillé mais il doit éviter le soleil et les écrans. Il espère revenir dans moins de deux mois.