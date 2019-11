Mais pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? Un problème d’ego ? Sûrement ! Mais le temps passe et la génération dorée du football belge ne sera pas éternelle. À l’heure où Roberto Martinez parle de fiasco, d’une honte de ne pas avoir de stade national, Jean-Luc Crucke, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives a décidé de ne plus tergiverser !

Un stade national à Tubize/Hal, c’est une évidence ! "C’est un endroit où on peut imaginer que la Flandre et la Wallonie travaillent ensemble !"

(...)