Après son entame complètement ratée à Rome contre l'Italie, les Turcs vont devoir montrer autre chose. Pourtant très séduisants en qualification, Burak Yilmaz and co se sont montrés très discrets offensivement et amorphes défensivement. Face aux Pays de Galles, ils n'auront pas le choix. La victoire est la seule issue pour ne pas rentrer plus tôt que prévu à la maison.

De son côté, les Gallois ont tenu le choc contre la Suisse. Après un match nul lors de cette première rencontre, ils peuvent espérer se qualifier pour les huitièmes en cas de victoire. Une chose est certaine: malheur aux vaincus.

Turquie : Çakir - Çelik, Ayhan, Söyüncü, Meraş - Yokuslu, Ozan Tufan - Karaman, Çalhanoglu, Cengiz Ünder - Yilmaz

Pays de Galles : Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Morrell, Allen - Bale, Ramsey, James - Moore

Direct automatique à 18h: