Arrivé après l'Euro 2016 pour remplacer Marc Wilmots après l'échec de la compétition, Roberto Martinez pourrait bien faire ses adieux à la Belgique à l'issue de l'Euro 2020 qui se déroule du 11 juin au 11 juillet prochain.

Malgré un contrat prolongé l'année passée jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022, l'Espagnol est très convoité. Et selon Sky Sports, il aurait confié à ses proches vouloir à nouveau entraîner une équipe de club la saison prochaine. Toujours selon le média britannique, Martinez serait dans la petite liste de Tottenham pour remplacer José Mourinho au même titre que l'entraîneur de Brighton Graham Potter et l'ancien coach de Leipzig Ralf Rangnick.

Ce n'est pas la première fois que Roberto Martinez est cité en Angleterre depuis qu'il est devenu le sélectionneur des Diables puisqu'en décembre 2019, Arsenal l'avait consulté avant de finalement choisir Mikel Arteta.

Pour rappel, ce n'est pas un hasard si c'est outre-Manche que le nom de Martinez est le plus souvent cité, lui qui est marié à une Écossaise et a entrainé durant de longues années Wigan et Everton en Premier League.