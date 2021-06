Cameraman durant un instant lors du match contre la sélection croate, Michy Batshuayi est visiblement en train de se passionner pour l'image. La dernière publication des Belgian Red Devils sur Facebook explique que l'attaquant belge était chargé de photographier la promenade d'avant-match de la sélection nationale.

La sangle du boitier photo autour du cou, l'ancien standardman a pris la mission à cœur. Quelques clichés ont été dévoilés et c'est assez folklorique. Un mariage, une calèche et une casquette... Il semble que Michy déclenche et cadre plus facilement avec un ballon en cuir sous la vareuse des Diables.