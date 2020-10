Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h45:

Roberto Martinez avait prévenu, cette rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire serait l'occasion pour lui de donner l'opportunité aux jeunes et habituels remplaçants de s'illustrer avec les Diables Rouges. Jeudi soir, il a tenu parole en titularisant Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers, deux nouveaux venus dans la sélection belge. L'Espagnol avait aussi annoncé que Simon Mignolet serait titulaire. Le Trudonnaire de 32 ans porte, pour la première fois en équipe nationale, le brassard de capitaine. Devant lui se trouvent Zinho Vanheusden, titulaire pour sa première avec les Diables, Brandon Mechele et Dedryck Boyata.Timothy Castage, très en vue à Leicester City depuis son arrivée cet été, ainsi qu'Alexis Saelemaekers, qui fête aussi ses débuts chez les Diables, occuperont les deux flancs.Au milieu de terrain, Leander Dendoncker et Hans Vanaken se chargeront de l'animation du jeu, à l'instar de Leandro Trossard et Jéremy Doku sur les ailes. Michy Batshuayi occupera lui le front de l'attaque et tentera de poursuivre sur sa lancée du match contre l'Islande, lors duquel il avait inscrit ses 17 et 18e buts en 30 matches seulement pour les Diables.Après cette rencontre face aux Ivoiriens, la Belgique disputera deux matches à l'extérieur en Ligue des Nations, contre l'Angleterre à Wembley (dimanche) puis contre l'Islande à Reykjavik (mercredi).Mignolet, Castagne, Mechele, Boyata, Vanheusden, Saelemaekers, Dendoncker, Vanaken, Trossard, Doku, Batshuayi