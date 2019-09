Depuis une loge discrète tout en haut du stade, Vincent Kompany devait regarder l’écran du stade. Et trouver que les secondes s’écoulaient plus lentement que d’habitude. Mais, pour la première fois de la saison, son équipe n’a pas craqué après le repos. Elle a souffert physiquement face à un Standard plus accrocheur qu’en première période, mais elle a tenu.

Kompany aurait sans doute préféré fêter la première victoire de son second chapitre anderlechtois en maillot mauve plutôt qu’en chemise blanche mais le manager/joueur doit être un homme soulagé aujourd’hui : son Sporting peut gagner, même face au leader du championnat.

(...)