La phase de groupes s'est achevée avec un bilan parfait de 9 sur 9 pour la Belgique qui a terminé en tête de son groupe. Les Diables se préparent désormais pour leur huitième de finale de l'Euro face au Portugal.

Pour cet Euro, l'UEFA a permis aux internautes de participer à un jeu "Fantasy". Le principe est le suivant: composer son équipe en prenant des joueurs de différentes nationalités qui rapporteront des points en fonction de leurs performances. Et après le premier tour, la meilleure équipe en terme de rapport qualité-prix ne compte qu'un seul Belge : Thomas Meunier. Le latéral droit des Diables fait partie d'une défense à trois aux côtés de l'Espagnol Aymeric Laporte et du Néerlandais Dumfries. Le joueur du Borussia Dortmund était monté au jeu à la 34e minute face à la Russie pour suppléer l'infortuné Castagne et s'était montré décisif avec un but et une passe décisive. Il avait également été aligné face au Danemark avant d'être laissé au repos face à la Finlande.

Pas de trace en revanche de Kevin De Bruyne dans l'entrejeu occupé par Wijnaldum et Shaqiri. Ni de Lukaku, malgré ses trois buts marqués, à la pointe d'une attaque constituée de Cristiano Ronaldo, Patrik Schick, auteur du plus beau but de cet Euro et du Néerlandais Memphis Depay.

Aucun Français et un seul Italien (Donnaruma) figure dans ce onze idéal où les Pays-bas sont les plus représentés avec trois joueurs.