La scène, déjà impressionnante, l'est encore plus quand elle se déroule dans un stade garni de centaines de spectateurs, journalistes et membres de l'organisation. Un ULM de l'ONG Greenpeace a heurté un câble du stade de Munich, projetant des débris jusque... devant le banc de l'équipe de France ! Le tout à quelques secondes du coup d'envoi du match, alors que les joueurs étaient déjà prêts à débuter la rencontre.Le premier bilan fait état de deux blessés. "Un miracle", selon notre confrère de L'Equipe Vincent Duluc, présent sur place.Sur les réseaux sociaux, plusieurs images de l'accident sont en train de circuler.