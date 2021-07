La République tchèque et le Danemark s'affrontaient ce samedi soir dans le cadre des quarts de finale de l'Euro.

Ce sont les Danois qui ont été les premiers à trouver la faille dès la 5e, via une tête de Thomas Delaney sur corner. Mais ce but va faire couler beaucoup d'encre et créer beaucoup de frustration dans les rangs tchèques.

En effet, quand on analyse bien les images de l'action qui amène le corner, on se rend compte en fait qu'il n'y avait pas du tout corner puisque c'est l'attaquant danois Dolberg qui met le ballon hors des limites du jeu. L'arbitre et son assistant ont, par erreur, cru que le cuir avait été touché par un défenseur.

Une erreur d'arbitrage fatale quand on connaît la suite des événements et l'élimination de la République tchèque, battue 2-1...

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix ont exprimé leur mécontentement face à ce corner imaginaire. Certains accusant notamment le rôle du VAR. On rappelera toutefois que le VAR ne peut pas revenir sur l'action qui précède le but...

Le but sur le corner inexistant: