Le "nouveau Courtois" était titulaire pour ce match. Et il s'est distingué d'une triste manière en offrant l'ouverture du score à Milik dès la 3e minute.

Genk affronte Naples ce soir dans un match qui ne comptera pas pour les Limbourgeois. Enfin pas pour tous. En effet, Maarten Vandevoordt est aligné par Hannes Wolf face aux Italiens. Il devient ainsi le plus jeune gardien aligné en C1 (17 ans, neuf mois et dix jours) en effaçant... un autre belge en la personne de Mile Svilar (18 ans et 52 jours). Vukovic blessé et la forme moyenne de Coucke lui permettent de tenir son rang entre les perches pour sa grande première en C1.

Malheureusement pour lui, une énorme bévue en tout début de match mettait Milik et Naples sur la voie royale. Le Polonais doublait d'ailleurs la marque à la 27e minute et la triplait sur un penalty concédé par le jeune portier quelques minutes plus tard.





Les compositions d'équipes

Notre direct commenté:

- Naples: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Mertens, Milik.- Genk: Vandevoordt, De Norre, Lucumi, Dewaest, Maehle, Berge, Hrosovsky, Ito, Samatta, Paintsil, Onuachu.