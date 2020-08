Nous vous l'annoncions à la mi-juin: le Standard cherche à augmenter son capital . Le président Bruno Venanzi a finalement trouvé une solution rapide en ouvrant la porte à un nouvel investisseur: François Fornieri, le patron de Mithra, entre dans le capital du club à hauteur de 50%. Il va également investir dans la société immobilière du Standard, comme l'a notamment fait Axel Witsel il y a quelques semaines.L'information a été officialisée ce lundi matin par le Standard sur son site internet:y déclare Bruno Venanzi. Le communiqué précise que l'actuel président reste en poste alors que Fornieri investit à parts égales avec lui. Le CEO de Mithra occupera la fonction de coadministrateur délégué., a expliqué le principal intéressé.Précisons que Lucien D'Onofrio, ami proche de Fornieri, a pu jouer les entremetteurs entre les deux hommes. François Fornieri a d'ailleurs déjà déclaré qu'il envisagerait de racheter le Standard à condition que D'Onofrio y prenne un poste de directeur sportif mais celui-ci est toujours actif à l'Antwerp.

Nommé Manager de l'année en 2011, François Fornieri est de ces hommes d'affaires devenus totalement incontournables dans le sud du pays. Au point, même, de s'associer, en plein coeur de la tempête Nethys, avec Stéphane Moreau.

Rappelez-vous : en septembre 2019 François Fornieri avait prévu de racheter deux filiales de Nethys - Win et Elicio. Pour présider à leurs destinées en tant que consultant stratégique, Fornieri avait pour ambition d'aller chercher un certain Stéphane Moreau en tant que capitaine (on est alors après l'éclatement de l'affaire Publifin). Finalement, Fornieri, devant la pression très forte, reculait et tirait un trait sur l'opération.